Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Bismarckstraße in der Innenstadt Wilken Engelhart getroffen. Der 65-Jährige stammt aus dem Schwäbischen, lebt seit 30 Jahren in Meckenheim und war bis 2019 als Lateinlehrer am Ursulinen-Gymnasium in Mannheim beschäftigt.

Wilken ist ein ungewöhnlicher Vorname. Wie kommen Sie dazu?

Ich glaube, es gibt in Deutschland nur zwei oder drei Männer mit diesem Vornamen. Das ist eine längere