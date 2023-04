Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zweijähriger sanierungs- und coronabedingter Schließung hat das Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum seit vergangenem Samstag mit seinem Beitrag zur städteübergreifenden „Biennale für aktuelle Fotografie“ wieder geöffnet. Ab Freitag zeigt das Museum zudem unter dem Oberbegriff „Körperbilder“ eine neue Präsentation seiner Sammlung.

Wer nach einer chronologischen Orientierung in der thematisch geordneten Präsentation sucht, der sollte seinen Durchgang am Ende beginnen. In der Mittelalter-Abteilung