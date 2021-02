Die Internetseite des Wilhelm-Hack-Museums ist wegen Wartungsarbeiten derzeit nicht erreichbar – und mit dem echten Haus verhält es sich genauso: Die Brandschutzsanierung werde noch bis in den Spätherbst dauern, teilte die Stadtverwaltung mit. Eigentlich war die Wiedereröffnung für Mai vorgesehen gewesen. Grund für die Verzögerung sei, dass die Brandmeldeanlage anders als zunächst erwartet komplett neu installiert werden müsse, um die aktuellen sicherheitstechnischen Standards zu erfüllen. Eine Übergabe des Hauses an das Museumsteam sei voraussichtlich Ende des Jahres möglich. Seit Monaten wird die bisher angepeilte Wiedereröffnung im Mai von einer großen Plakatkampagne in der ganzen Rhein-Neckar-Region begleitet: Unter dem Titel „Who is who in LU“ weist das Museum auf seine hochkarätige Sammlung moderner Kunst hin. Museumsdirektor René Zechlin wollte sich auf RHEINPFALZ-Anfrage zur nun deutlich längeren Schließzeit seines Hauses nicht äußern.