Der Wilhelm-Dieterle-Filmpreis ist bislang alle drei Jahre von der Stadt Ludwigshafen für „herausragende cineastische Leistungen in der Beschäftigung mit kulturellen und gesellschaftlichen Fragen“ an Filmemacher im deutschsprachigen Raum vergeben worden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und um die mit der Verleihung verbundenen Kosten einzusparen, schlug die Verwaltung jüngst jedoch vor, die Vergabe des Preises zu streichen. Mit ihm wird an den im Hemshof geborenen Schauspieler und Filmregisseur der Dreißiger- und Vierzigerjahre, Wilhelm Dieterle, erinnert. Jetzt wurde aber offenbar eine Lösung gefunden: „Wir haben vorgeschlagen, den Preis in das Festival des Deutschen Films zu integrieren. In Zukunft wird der Preis also im Herbst auf dem Filmfestival verliehen“, teilt Raik Dreher, Fraktionsvorsitzender des Grünen Forums/Piraten mit. „Wir haben diesen Vorschlag in Absprache mit Festivaldirektor Michael Kötz in seinem Team gemacht. Die Stadtverwaltung ist nun dabei, mit dem Filmfest die erforderlichen Einzelheiten zu klären.“ Heinz Zell, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Piratenpartei, betont: „Der Preis hat eine große Bedeutung für Ludwigshafen und hat zudem unausgeschöpftes Potenzial. Es wäre sehr schade gewesen, wenn der Preis nicht mehr verliehen worden wäre. Kleine Summen an Möglichkeiten zu sparen, welche die Außenwirkung der Stadt stärken und positive Signale aussenden können, ist unserer Meinung ohnehin keine allzu gute gewesen.“ In der letzten Sitzung des Kulturausschusses habe nahezu allseitige Einigkeit bestanden, den Erhalt des Preises zu sichern.