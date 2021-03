Mehrere Bürger haben der Polizei am Samstag gemeldet, dass sie im Bereich des Bremmenwegs an den Weihern zwischen Oggersheim und Oppau mehrere Wildschweine gesehen haben. Es handelt sich dabei laut Polizei wohl um eine Wildschwein-Mutter mit zwei Frischlingen – wie nach Sichtung des Gebiets durch Jagdpächter und die Polizei festgestellt wurde. Auch bei künftigen Sichtungen sollen Bürger die Polizei verständigen (Telefon 0621/963-2222). Des weiteren wird geraten, in einem solchen Fall stehen zu bleiben, langsam zurückzugehen und den Bereich von dichtem Bewuchs zu meiden.

Aufregung ums Borstenvieh

Wildschweine hatten in Ludwigshafen in den vergangenen Wochen für einige Unruhe gesorgt. Zunächst war der Ebertpark nach Sichtung eines Tiers vorsorglich gesperrt worden. Einen Tag später wurde die Grünanlage in Friesenheim wieder freigegeben. Es wurde bekannt, dass mehrere der Tiere schon seit einigen Tagen im Stadtteil unterwegs waren. Eines wurde dann an der BASF erlegt.