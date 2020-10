Sechs Hirsche sind in der Nacht zum Mittwoch vorübergehend aus dem Wildpark in Rheingönheim geflohen, weil Unbekannte den Zaun des Wildgeheges aufgeschnitten hatten. Die Tat passierte laut Polizei zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, und wurde vom Leiter des Wildparks gemeldet. Dadurch konnten sechs Tiere (Dam- und Sikawild) das Gehege verlassen. Bis zum Eintreffen der Polizei war es Mitarbeitern des Wildparks gelungen, das entlaufene Damwild (vier Tiere) zurück ins Gehege zu treiben. Auch das Sikawild (zwei Tiere) wurde am Mittwoch wieder gefunden und ins Gehege gebracht. Den Schaden am Zaun beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.