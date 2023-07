Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen widmet sich am Samstag 8. Juli, 14 Uhr, im Wildpark Rheingönheim den Wildkatzen. Sie zählen zu den scheuen Waldbewohnern und sind dem Menschen deshalb wenig bekannt. Die Rucksackschule will mit waldpädagogischen Aktivitäten das Leben der Wildkatze und ihren Lebensraum begreifbar machen. Kinder im Grundschulalter können am zweistündigen Programm nach Voranmeldung teilnehmen, gerne auch in Begleitung der Eltern.

Eine telefonische Anmeldung an der Kasse des Wildparks ist unter 0621-504 3370 erforderlich. Der Teilnehmerbeitrag beträgt zwei Euro pro Person plus Parkeintritt.