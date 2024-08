Mit einem vielfältigen Programm lädt der städtische Wildpark in Rheingönheim am Sonntag, 1. September, zum beliebten Erlebnistag für Familien ein. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher den Wildpark mit seinen diversen Angeboten erkunden.

Viele verschiedene Organisationen sind nach Angaben der Verwaltung ebenfalls beim Erlebnistag in Rheingönheim mit von der Partei und bieten spielerische und spaßige Aktionen zum Mitmachen an. Wie in den vergangenen Jahren auch sorgt der Förderverein des Wildparks für Speisen und Getränke. Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) wird die Veranstaltung gemeinsam mit Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), um 11 Uhr eröffnen. Bei einem Rundgang an den Ständen verschaffen sie sich danach selbst einen Überblick über das bestehende Informations-, Mitmach- und Ausstellungsangebot und geben den Besuchern interessante Hintergrundinformationen zum Wildpark. Der Eintritt ist am Erlebnistag frei, das Wildpark-Team freut sich indes über jede Spende.

Ab 11 Uhr können die Gäste Brot, das im Holzofen gebacken wird, frisch und warm probieren. Wer noch etwas Süßes dazu möchte, kann den Honig aus eigener Produktion der WBL-Imker kosten. Am Infostand des Wildparks können zudem Tierpatenschaften abgeschlossen und Souvenirs erworben werden. Workshops und Übungen zum entspannenden Waldbaden werden ab 11.30 Uhr und danach zu jeder halben Stunde angeboten. Bei Kinderliedern und Animation können die jüngsten Besucher des Erlebnistages singen, tanzen, Waldtiere ausmalen, und es gibt Schmuck mit Glitzer-Tattoos. Zum Herumtollen eignet sich ein großer Strohspielplatz, und zudem steht das Wildpark-Maskottchen Nico Nuss als Fotomotiv bereit.