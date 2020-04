Der Wildpark Rheingönheim wird ab Montag, 20. April, wieder seine Tore öffnen. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Alle tierischen Bewohner des Parks würden sich zu den zu den gewohnten Öffnungszeiten schon sehr auf die Besucher freuen, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt weist darauf hin, dass die Besucher die Corona-Regeln zur Hygiene und zum Abstand einhalten müssen. Auch die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder zu zweit sowie mit Familienangehörigen, die im selben Haushalt leben, gestattet. Diesbezüglich erfolgen auf dem ganzen Gelände des Wildparks Kontrollen, kündigt die Stadt an.

