Der Förderverein Wildpark Rheingönheim lädt in diesem Jahr wieder zu seinem beliebten Ostereiersuchen ein. Gemeinsam mit dem Maskottchen Nico Nuss sollen Kinder am Sonntag, 17. April, und am Montag, 18. April, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Außenbereich des Hauses der Naturpädagogik viel Spaß haben. Es ist keine Anmeldung erforderlich, lediglich das Eintrittsgeld ist zu zahlen (Erwachsene sechs, Kinder vier und Familien 15 Euro). Spenden sind willkommen.