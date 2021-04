Wer den Wildpark in Rheingönheim besuchen möchte, muss sich aufgrund der derzeit geltenden Corona-Regeln vorab anmelden. Die Stadt hat hierfür ein Portal im Internet eingerichtet. Dort gibt man seine Daten an, die für die Nachverfolgung einer Infektionskette vier Wochen lang gespeichert und danach automatisch gelöscht werden, so die Verwaltung. Mit dem ausgedruckten Formular geht man an die Kasse des Wildparks und bezahlt seinen Eintritt. Das Portal ist seit Donnerstag freigeschaltet. Die Telefonnummer, die bislang zur Anmeldung erforderlich war, funktioniert letztmalig Freitag. Der Wildpark ist derzeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 18 Uhr. Alle Informationen auf der städtischen Homepage.