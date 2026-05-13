Anlässlich des Weltbienentags geben am Mittwoch, 20. Mai, im Rheingönheimer Wildpark die Imker des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen wertvolle Tipps, wie sich Balkone und Gärten bienenfreundlich gestalten lassen. Von 9.30 bis 14 Uhr präsentiert Imker Roland Roese, Teamleiter Ausbildung und Baukolonne Grünbetrieb, unter anderem Bienentränken und Bastelanleitungen für den heimischen Gebrauch. Beispielsweise wird auch der Teil eines Bienenvolks im Glaskasten gezeigt, sogar echte Honigwaben stehen zum Anfassen zur Verfügung. Es gibt viel Wissenswertes zu erfahren rund um die Biene am Infostand im Wildpark.