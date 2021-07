Wegen der sinkenden Infektionszahlen und den daraus resultierenden Lockerungen gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung ist ab sofort der Besuch des Wildparks in Rheingönheim wieder ohne Voranmeldung möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Gäste werden indes gebeten, die nach wie vor bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Jeder Besucher muss zudem beim Eintritt in den Park seine Kontaktdaten hinterlassen, um eine gegebenenfalls erforderliche Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Alternativ können die Kontaktdaten am Eingang über die Corona-Warn-App mit einem eigens hierfür eingerichteten QR-Code hinterlegt werden.