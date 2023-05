Der Wildpark in Rheingönheim freut sich laut Stadtverwaltung über einen Neuzugang: Dort erblickte am 27. April ein Auerochsenkalb das Licht der Welt. Das Jungtier namens „Ludwig“ erkunde seitdem neugierig und putzmunter seine Umwelt. Die Eltern des männlichen Nachwuchses seien das Auerochsenpärchen, das sich seit März 2022 im Wildpark aufhält. Beide Tiere stammten aus dem Tierpark Hellabrunn in München. Zudem bereicherten die Auerochsenkühe Nora und Rosa den Wildpark. Beiden stammten von einem Biohof in Grainet im Bayerischen Wald. Beide Tiere seien knapp ein Jahr alt.