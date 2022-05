Nach zwei Jahren coronabedingter Pause lädt der Wildpark in Rheingönheim wieder zum beliebten „Erlebnistag für Familien“ ein. Vorgesehen sind 25 Aktionen, ganz besonders junge Gäste sollen bei Spiel, Spaß und Bewegung auf ihre Kosten kommen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause habe man den Erlebnistag so schnell wie möglich machen und nicht bis zum September warten wollen. „Jetzt im Mai ist es einfach wunderschön“, begründete Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) bei der Vorstellung der Veranstaltung das ungewohnt frühe Datum.

Damit am „Erlebnistag“ alle Besucher auf ihre Kosten kommen, habe das Wildparkteam ein abwechslungsreiches Programm mit 25 Stationen für Jung und Alt zusammengestellt, wies Grünbereichs-Leiterin Gabriele Bindert auf den erheblichen Aufwand an Vorbereitungen hin. „Auch am Sonntag werden 35 Helfer im Einsatz sein“, kündigte sie an. Dazu kommen rund 20 Ehrenamtliche des Fördervereins Wildpark, die sich um das leibliche Wohl der Besucher kümmern. Der Erlös soll wie immer dem Wildpark selbst zugute kommen.

Zauberbäume und Esel

Wie Bindert bei der Programmvorstellung berichtete, hat sich der Wildpark während der Pandemie zum Publikumsmagnet entwickelt. Nach 108.000 Besuchern im Jahr 2019 vor der Pandemie seien 2020 etwa 150.000 Besucher, in 2021 rund 135.000 Gäste gezählt worden. Als Grund dafür gilt das Fehlen konkurrierender Freizeitangebote, weil manch anderes geschlossen war. „Viele haben sich in den letzten Monaten in ihren Wohnungen eingeigelt. Umso wichtiger ist es, dass Eltern mit ihren Kindern wieder raus in die Natur gehen, Tiere beobachten und ökologische Zusammenhänge spielend begreifen. Hierzu bietet unser Aktionstag die beste Gelegenheit“, warb Thewalt für einen Besuch.

So können Kinder am Sonntag die Wildpark-Hexe Fabula alias Betty Langhoff durch einen Parcours von Zauberbäumen begleiten. Baumdetektive stehen vor der Aufgabe, die Namen verschiedener Arten zu erraten. In direkter „Tuchfühlung“ können die Esel gestriegelt und gestreichelt werden. Auf dem Strohspielplatz wird dagegen richtig getobt. Hier gilt es, auf dem Seil (Slackline) zu balancieren. Auch eine Rundfahrt mit dem Planwagen und Haflinger-Pferden ist im Angebot.

Mit dem Hubsteiger hoch hinaus

Wer schwindelfrei ist, kann sich mit dem Hubsteiger einen ungewohnten Überblick auf den ganzen Wildpark aus 30 Metern Höhe verschaffen. Der Tastsinn ist dagegen in den Fühlkästen für das Pflanzenquiz gefragt. Informationen von Klaus Eisele von Orbea Vogel- und Naturschutz machen klar, wie jedermann etwas für Vögel und Fledermäuse im eigenen Garten tun kann.

Wer es ruhiger und kreativer mag, kann beim Brotbacken im Holzbackofen mitmachen oder mit Naturpädagogin Brigitte Plobner als Ersatz für Frischhaltefolie selbst Bienenwachstücher herstellen. Wie man Tierfiguren aus buntem Papier bastelt, stellt Andrea Hauck zu jeder vollen Stunde vor. Neu dabei ist Gitarrist Johnny Rieger, der Kindern zeigen will, wie in der Natur Töne entstehen und aufgenommen werden können. „Dazu finden von 14 bis 16 Uhr Führungen durch den Wildpark statt“, macht Plobner besonders auf die wenige Wochen alten Wildschwein- Frischlinge und Zicklein sowie die zwei neuen Auerochsen aufmerksam.

Kostenloser Traktor-Shuttle

Es sei toll, dass sich so viele Organisationen mit Infoständen beteiligten, meint Plobner. Erfahren kann man hier etwa, dass Ludwigshafen auf gutem Weg zur „Fairtrade-Town“ ist. Empfohlen wird, wenn möglich nicht mit dem Pkw, sondern dem Fahrrad oder dem ÖPNV anzureisen. Direkt vor dem Parkeingang halten Busse der Linien 572 und 582. „Am Parkausgang haben wir einen Monitor installiert, der alle Abfahrtszeiten des ÖPNV in Echtzeit anzeigt“, weist Thewalt auf eine technische Neuerung hin. Zwischen der Endhaltestelle Rheingönheim der Linie 6 und dem Wildpark ist am Sonntag ein kostenloser Traktor-Shuttle eingerichtet. Da der Eintritt kostenlos ist, würden sich die Organisatoren über eine Spende für den Wildpark und den Förderverein freuen.

Termin

Der Wildpark Rheingönheim öffnet am Sonntag, 15. Mai, seine Tore. Von 11 bis 18 Uhr können die Besucher bei freiem Eintritt den Wald und die Tierwelt im Parkgelände genießen. Mehr Infos im Netz unter https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/freizeit/wildpark.