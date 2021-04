Wilder Müll bleibt in Ludwigshafen ein Dauerbrenner – daran hat auch die vor zwei Jahren eingeführte Beschwerde-Plattform Mängelmelder-App wenig geändert. Die SPD fordert jetzt eine Verschärfung des Bußgeldkatalogs.

Bei Sperrmüll bis zu 2500 Euro, bei Zigarettenkippen, Kaugummis, Kaffeebechern und Ähnlichem bis zu 250 Euro – das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat jetzt die verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen für deutlich höhere Bußgelder bei illegaler Müllentsorgung geschaffen. „Umgesetzt wird damit nun eine nachdrückliche Forderung der SPD Ludwigshafen, für die sich insbesondere Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sowie unsere Landtagsabgeordneten Anke Simon und Heike Scharfenberger in Mainz intensiv eingesetzt haben“, verdeutlicht der stellvertretende SPD-Fraktionschef Christian Schreider.

Die SPD werde daher in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 26. April beantragen, dass die Stadtverwaltung zügig alle nötigen Schritte zur Umsetzung vor Ort und der entsprechenden Änderung des lokalen Bußgeldkatalogs einleitet. „Von den Menschen vor Ort und aus vielen Ortsbeiräten kommen zurecht immer wieder die Klagen über zunehmende Vermüllung – etwa in Friesenheim, wo seit Jahren in der Teichgartenstraße regelmäßig illegal Müll abgeladen wird“, berichtet der Friesenheimer Vize-Ortsvorsteher Schreider.

Vergehen aufgeklärt

„Ein neuer Bußgeldkatalog kann neben dem Mängelmelder, mehr Personal bei der Stadtreinigung, der städtischen Aufklärungskampagne und den ab Sommer verstärkt einsetzbaren Mülldetektiven ein weiterer wichtiger Baustein unserer OB im Kampf gegen Müll werden. Ihr Versprechen, vehement alle möglichen Mittel gegen die Vermüllung zu verfolgen, hält sie. Jetzt braucht Jutta Steinruck die schnelle Unterstützung im Hauptausschuss – und natürlich insgesamt die der Mitbürger“, bilanziert Schreider.

Zu dem Vorstoß der Sozialdemokraten passt eine Meldung der Polizei über einen Vorfall, der sich bereits Anfang des Monats ereignet hat. Ein aufmerksamer Bürger hat nach Angaben der Verwaltung und der Polizei dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) geholfen, mutmaßliche Verursacher illegalen Mülls aufzuspüren. Der Anwohner beobachtete am Abend des 3. April am Danziger Platz in der Stadtmitte, wie eine Person aus einem Kleintransporter Möbel und Sperrabfälle entlud und einfach liegen ließ. Der Anwohner machte Fotos, die das amtliche Kennzeichen des in Ludwigshafen zugelassenen Fahrzeugs zeigten. Damit gelang es dem KVD, die Firma aufzuspüren, auf die der Wagen angemeldet ist.

Kommentar: Richtig so!

OB und SPD lassen nicht locker beim Kampf gegen die Vermüllung der Stadt. Es geht nicht anders.

Höhere Bußgelder sind kein Allheilmittel. Aber was bitteschön soll die Stadt denn noch unternehmen, um Uneinsichtige zur Räson zu bringen? An fast jeder Ecke steht ein Mülleimer, es gibt drei Wertstoffhöfe. Kampagnen für mehr Sauberkeit, der Einsatz von Müllsheriffs, die Einführung einer Mängelmelder-App – all das war bisher nur bedingt erfolgreich. Eine Kameraüberwachung von neuralgischen Punkten ist umstritten und scheitert am Ende wohl am Datenschutz. Bleiben also nur noch drastischere Strafen, um den Druck weiter zu erhöhen. Vielleicht sorgt das endlich für Einsicht bei den Unverbesserlichen. Hoffen wir es.