Um gegen wilde Müllablagerungen in der Innenstadt vorzugehen, will der Ortsbeirat Süd Ortstermine an neuralgischen Stellen mit dem Wirtschaftsbetrieb (WBL) vereinbaren. Das hat das Gremium am Mittwochabend beschlossen. Wilder Müll bleibt trotz der eingesetzten Müll-Sheriffs ein Dauerbrenner im Zentrum. Das Thema beschäftigt den Ortsbeirat fast in jeder Sitzung. Am Mittwoch war das nicht anders. Dieses Mal war es die CDU, die schärfere Kontrollen forderte, etwa am Bunker an der Ecke Saarland-/Rottstraße oder im Bereich der Bürgermeister-Kutterer-Straße, wie Alfred Edler (SPD) ergänzte.

„An Vollservice gewöhnt“

„Die Leute haben sich an einen Vollservice gewöhnt“, kritisierte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Die Situation sei inakzeptabel, ärgerte sich Andreas Werling (FDP). „So geht’s nicht weiter.“ Mit der Aufstellung von Überwachungskameras sei das Problem nicht zu lösen, so der Tenor im Rat, weshalb jetzt mit dem WBL das weitere Vorgehen besprochen werden soll.