Für großes Aufsehen hat am Sonntagnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Herzogenriedbad in der Mannheimer Neckarstadt gesorgt. Nachdem ein Zwölfjähriger laut Polizei von zwei Unbekannten ins Wasser geschubst und unter Wasser gedrückt wurde, ging der Junge zu seinen Brüdern. Es folgte eine Schlägerei, die sich offenbar schnell auf das halbe Bad ausbreitete. Bis zu 40 Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Ein Bademeister und ein Security-Mitarbeiter konnten die Männer offenbar beruhigen. Bei den Angriffen sei ein 24-Jähriger durch einen Messerstich leicht am Oberarm verletzt worden, so die Polizei. Vier weitere Personen sollen durch Schläge Blessuren davongetragen haben. Die Angreifer und ihre Komplizen flüchteten. Einer der beiden wird so beschrieben: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze, relativ kurze Haare mit blonden Strähnen, Drei-Tage-Bart, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Der andere so: 1,70 bis 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur, sehr kurze Haare, schwarzgrauer Vollbart, südosteuropäisches Erscheinungsbild, vollständige Tätowierung des linken Arms. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise: Telefon 0621 3301-0.