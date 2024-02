Ein betrunkener 21-Jähriger hat laut Polizei am Samstag gegen 18.45 Uhr mit einem gestohlenen Auto eine wilde Fahrt durch West und den Hemshof geliefert. In der Valentin-Bauer-Straße hatte der Mann den schwarzen Toyota eines Lieferdiensts geklaut. Zeugen beobachteten, dass er mit dem Wagen durch die Erzberger-, die Bürgermeister-Grünzweig-, die Welser-, entgegen der Fahrtrichtung durch die Blücher- und durch die Kanalstraße bis in die Prinzregentenstraße fuhr. Auf dieser Strecke überfuhr der 21-Jährige laut Polizei mindestens zwei Verkehrszeichen und beschädigte mehrere geparkte Fahrzeuge. In der Prinzregentenstraße krachte der junge Mann mit dem Wagen gegen einen Beton-Kübel und kam so zum Stehen. Als die Polizei eintraf, versuchte er, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden. Die Polizei vermutet, dass er nicht nur Alkohol, sondern auch Drogen konsumiert hatte, da er einschlägige Utensilien bei sich trug. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige muss sich wegen Autodiebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Führerschein verantworten. Hinweise zum Vorfall oder weiteren beschädigten Dingen: Telefon 0621 963-2222.