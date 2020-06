Der Ortsbeirat Süd hat sich am Mittwochabend nach einem CDU-Antrag für fest installierte E-Roller-Stellplätze dafür ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung prüfen soll, inwieweit die beiden Anbieter in Ludwigshafen (Tier und Bird) stärker in die Pflicht genommen werden können, wenn die Gefährte nicht ordnungsgemäß abgestellt und damit zur Gefahr werden. „Die Dinger liegen teils wild auf den Gehwegen herum, das ist ein Riesenproblem“, sagte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). „Die Leute müssen erzogen werden, die Dinger richtig abzustellen“, meinte Lorena Schmitt (SPD). Laut Raik Dreher (Grüne) sollte die Verwaltung konkret prüfen, ob eventuell Vertragsstrafen gegen die Anbieter verhängt werden können. Die Anbieter wiederum könnten ihrerseits ermitteln, welche Nutzer gegen die Spielregeln verstoßen. Wer mehrmals auffalle, dem sollte zumindest zeitweise das Ausleihen der E-Roller untersagt werden.