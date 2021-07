Wer ans Karma oder den himmlischen Richter glaubt, wird ausschließen, dass sich Straftaten lohnen. Wer hingegen nur in irdischen Maßstäben denkt, kann auch zu anderen Einschätzungen kommen. Von manchen Formen der Kriminalität allerdings muss selbst bei gänzlich moralfreier Betrachtung abgeraten werden. Bei klassischen Banküberfällen etwa müssen sich Täter heutzutage oft mit bescheidenen Summen begnügen, zu wirksam sind die Vorkehrungen der Kreditinstitute.

Kümmerliche Beute

Noch kümmerlicher ist die Beute dreier bislang unbekannter Teenager ausgefallen, die am Montag in Ludwigshafen Kinder bedroht und ihnen so zwei Euro abgeknöpft haben sollen. Denn aus juristischer Sicht war auch das wohl ein Raub. Und mithin keine Bagatelltat – sondern ein regelrechtes Verbrechen, dessen Ahndung Strafverfolger nur ungern dem Karma oder dem himmlischen Richter überlassen ...