Am Anfang stand eine Orgel. Am Ende soll nun die Seligsprechung des Jesuiten-Paters Alfred Delp stehen. Warum das für den Protestanten Peter Kern so wichtig ist.

Am 2. Februar wurde in München das Seligsprechungsverfahren für den Jesuiten-Pater Alfred Delp eröffnet – auf den Tag genau 81 Jahre nach dessen Hinrichtung durch die Nationalsozialisten. Peter Kern, der ehemalige Bürgermeister von Limburgerhof, war bei dem Gottesdienst mit Kardinal Marx dabei und ist immer noch gerührt davon. Dass der Jesuitenorden nun Delps Seligsprechung angestoßen hat, ist sicher auch dem unermüdlichen Einsatz und der Hartnäckigkeit von Peter Kern zu verdanken.

Es begann mit einer Orgel. Genauer gesagt mit der Orgel, auf der Peter Kern als Kind vom blinden August Tremmel das Spielen lernte. Diese war, so hatte es Kern recherchiert, auf Vermittlung von Alfred Delp im Jahr 1940 in die katholische Kirche nach Limburgerhof gekommen. Der junge Jesuit war damals Erzieher in einem Jesuiten-Kolleg und Gymnasium in Vorarlberg ( Österreich).

Kern forscht nach

Die Neugierde von Peter Kern war geweckt. Er begann nachzuforschen, tauchte nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister von Limburgerhof immer tiefer ein in das Leben und Wirken von Alfred Delp. Je mehr er über ihn las, desto ergriffener und faszinierter sei er von dem mutigen Pater gewesen, erzählt er.

Alfred Delp wurde 1907 in Mannheim geboren, trat nach seinem Abitur dem Jesuitenorden bei, wurde 1937 zum Priester geweiht und wirkte ab 1939 als Seelsorger in München-Bogenhausen. Zum Verhängnis wurden ihm seine Treffen im Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke ab 1942, zu denen ihn sein Orden geschickt hatte. Delp war mit seiner Vorstellung einer christlichen Sozialethik prädestiniert dafür, denn es ging darum, eine neue Gesellschaftsordnung für die Zeit nach dem Krieg zu entwerfen.

Für die Nazis war das Hochverrat. Im Juli 1944 wurde Delp verhaftet und nach Berlin gebracht, wo er in einem Schauprozess wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode verurteilt wurde. Er hätte dem entgehen können, wenn er aus dem Orden ausgetreten wäre. Stattdessen legte er in der Haftanstalt Berlin-Tegel seine Ewigen Gelübde ab.

Texte aus dem Gefängnis geschmuggelt

Während seiner Haft schrieb Alfred Delp zahlreiche Meditationen und Reflexionen, die aus dem Gefängnis geschmuggelt wurden. Peter Kern hat diese 2000 Seiten umfassenden Texte studiert, mehr als einmal, ebenso eine umfassende Biografie über Alfred Delp aus den 1980er-Jahren. Längst geht es Kern um viel mehr als nur die Verbindung von Alfred Delp nach Limburgerhof und die Freundschaft des Paters zu dem damaligen Pfarrer Johannes Finck, die durch einen von Delps Schülern in Vorarlberg, den Limburgerhofer Hermann Magin, zustande kam.

Peter Kern begann Archive zu durchforsten, Zeitzeugen und deren Nachkommen zu besuchen, an Wirkungsstätten seines großen Idols zu reisen. Inzwischen ist er Vorsitzender der Alfred-Delp-Gesellschaft und möchte Alfred Delp bekannter machen. Er bezog Theologen, Wissenschaftler, Prominente und Politiker aus der ganzen Welt ein und sammelte von ihnen Beiträge für mehrere Jahrbücher der Alfred-Delp-Gesellschaft. Zu den Autoren zählen unter anderem Papst Benedikt XVI., der ehemalige Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck.

Wichtige Impulse

Diese Jahrbücher schickte er dem Jesuitenorden und traf sich mit dessen Rektor Christian Marte in Innsbruck. Der versicherte ihm, dass Kerns Nachforschungen ein wichtiger Impuls seien, dass die Jesuiten nun doch das Seligsprechungsverfahren angestoßen haben.

Kern ist nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der die Seligsprechung für Alfred Delp erreichen wollte. Seit den 1950er-Jahren sei das alle zehn Jahre Thema gewesen, sagt Kern. Doch die Jesuiten hätten sich gesperrt. Delp, dessen Vorstellung eines christlichen Weltbilds auch die Kirche in die Pflicht nahm, sei unbequem für Kirche und Orden gewesen. Mit seinem Widerstand habe er auch den Orden gefährdet. „Ich denke, dass es Zeit gebraucht hat, dass die Jesuiten Delp als einen Repräsentanten ihres eigenen Gottes- und Menschenbildes sehen konnten“, sagt Kern.

Bleibt die Frage, warum sich der Protestant Peter Kern etwas so Urkatholisches wie eine Seligsprechung herbeisehnt. „Alfred Delp war ein Mann der Wahrhaftigkeit, der um das Wohl der Menschen Willen rang, auch wenn es sein Leben kostete“, sagt Kern. „Das ist für mich Nachfolge Jesu, die hat mit den unterschiedlichen Konfessionen nichts zu tun.“ Dieser Alfred Delp und seine Grundprinzipien – Ehrfurcht vor dem Leben, Recht und Wahrheit – müssten in die heutige Gesellschaft stärker hineinwirken. Ein Weg, ihn bekannter zu machen, sei in der katholischen Kirche die Seligsprechung.

Die Orgel gibt es nicht mehr

Die Geschichte zeigt: Seligsprechungsverfahren können sich über Jahrzehnte hinziehen. Doch Kern ist ebenso wie Kardinal Marx zuversichtlich: „Jede Information, die es über Alfred Delp gibt, ist schon zusammengetragen worden.“ Die letzte Entscheidung trifft der Papst. Den hat Peter Kern jetzt auch schon angeschrieben und ihm dargelegt, wie die katholische Soziallehre den Pontifex mit Alfred Delp verbindet. Denn Peter Kern bleibt rührig und steht nach wie vor im regen Austausch über Alfred Delp mit Theologen, Politikern und Wissenschaftlern. Vielleicht gehört bald auch Papst Leo XIV. dazu?

Die Orgel, mit der alles begann, gibt es übrigens nicht mehr. Das bedauert Kern sehr, denn die Orgelbauer, die er auch aufgesucht hat, versicherten ihm, diese Orgel hätte saniert werden können und wäre heute ein historisches, ungeheuer wertvolles Prachtstück.

Im Netz

https://www.alfred-delp-gesellschaft.de/

