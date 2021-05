Der Klimawandel macht vor allem Menschen in dicht bebauten Innenstädten zu schaffen. Mit dem Versuch eines mobilen vertikalen Gartens untersuchen Wissenschaftler der Technischen Hochschule (TH) Bingen nun eine mögliche Kühlung des Kleinklimas in engen Stadträumen. Am Pfalzgrafenplatz in Süd ist am Montag eine grüne Insel in Betrieb genommen worden.

Seitlich an dem überall mit grünem Gras bedeckten aufrecht stehenden Kubus ist ein Bänkchen montiert. Beim Probesitzen mit dem Rücken zum weichen Rasen kann so jedermann den Kühlungseffekt erfahren, der auf natürliche Weise durch die Verdunstung an der Oberfläche der Pflanzen entsteht. „Gegenüber normalen Hochbeeten oder Pflanzkübeln haben die Systeme aufgrund ihrer Form eine bis zu achtmal so große Grünoberfläche“, erläutert Markus Dotterweich, wissenschaftlicher Leiter des Projekts an der TH Bingen.

Der Grünblock steht auf einer gängigen Euro-Palette und lässt sich unkompliziert transportieren. „Ziel unseres Forschungsprojekts ist es, Innovationen voranzubringen, die den Klimaschutz verbessern“, sagt Dotterweich bei der Präsentation des Projekts. Der auf dem Pfalzgrafenplatz stehende Garten sei in dieser Form, als grasbewachsener Kubus, ein Prototyp. Andere Prototypen seien mit anderen Pflanzen bestückt. Der Vorteil von Rasen sei eben, dass er sehr viel Wasser verdunsten und damit kühlen könne, betont der Wissenschaftler und macht auf den wesentlichen Teil des Versuchsprojekts aufmerksam, der sich im Inneren des grünen Kubus verbirgt.

Zwei Tanks eingebaut

Eingebaut ist ein raffiniertes Bewässerungssystem mit zwei Tanks von 400 Litern Wasser, das den Garten unabhängig von ständiger Pflege macht. Nur alle paar Wochen müssten die Tanks mithilfe des Regenwasserbehälters über dem Infocenter am Pfalzgrafenplatz aufgefüllt werden, sagt Dotterweich. Aufgefüllt ist der Kubus mit organischem Substrat, als Baumaterial dient vor allem Holz. Von der Nachhaltigkeit her gebe es bisher nichts Besseres, meint der Forscher.

Hinzu kommt die technische Ausstattung. Sensoren messen die vorhandene Feuchtigkeit im Inneren und geben die Daten zur Überwachung per Internet direkt an die Forscher weiter. Zur Energieversorgung dient eine kleine Photovoltaik-Anlage an der Oberseite. Bei dem Prototypen am Pfalzgrafenplatz gehe es vor allem darum, die Technik zu erproben, erläutert Dotterweich.

Verbesserung für überhitztes Kleinklima

Bis Ende Oktober soll der mobile Garten auf dem Pfalzgrafenplatz stehenbleiben. „Das Kleinklima ist in der Großstadt ein Riesenthema. Diese Systeme sollten dort eingesetzt werden, wo eine dauerhafte Begrünung nicht möglich ist. Im Sanierungsgebiet Süd könnten sie das überhitzte Kleinklima in den Blockinnenhöfen verbessern“, sagt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Er würde es begrüßen, wenn Bewohner auch nach Ende des Versuchsprojekts ihre Innenhöfe mit einem mobilen Garten begrünten, ergänzt er.

Der dreijährige Projektversuch der TH Bingen wird mit Bundesmitteln gefördert. Danach sollen verschiedene Typen mobiler Gärten, sowohl in der äußeren Form wie in der Art ihrer Bepflanzung, von einem Start-up-Unternehmen hergestellt und vertrieben werden. Abnehmer könnten Hausbesitzer und Kommunen, aber auch die Gastronomie und Veranstalter sein. Wenn die mobilen Gärten nicht zu teuer werden: Der Materialwert des Prototyps auf dem Pfalzgrafenplatz liege bei 800 bis 1000 Euro, nennt Dotterweich eine überschaubare Summe. Anspruchsvoll und bisher noch ein Betriebsgeheimnis ist jedoch das eingebaute Bewässerungssystem.

Noch Fragen?