Die Frage, was man von der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erwarten darf, erhielt am Samstag am Gonsenheimer Wildpark wenig Aufschlüsse. Mit dem SV Gonsenheim und Arminia Ludwigshafen trafen zwei Teams aufeinander, die keine Regionalliga-Lizenz beantragt haben und dies nicht noch zu tun gedenken.

Davon, dass in den kommenden Wochen nur Freundschaftsspiele anstehen, kann jedoch nur bedingt die Rede sein. Wenngleich sich am Samstag keine 100 Zuschauer einfanden, um das 1:1 (1:0) zu verfolgen, so war