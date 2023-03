Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine besondere Begegnung nach vielen Jahren: Ruth Fleckenstein aus Mundenheim und Julia Müller aus dem Landkreis Südwestpfalz haben sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gesehen. Dabei verbindet die beiden Seniorinnen eine besondere Geschichte.

Als in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs deutsche Städte immer stärker bombardiert wurden, wurden auch in Ludwigshafen Mütter und ihre Kinder evakuiert. So geschah es auch mit