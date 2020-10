„Es sind viele Freudentränen geflossen, als wir Künstler angerufen haben, ob sie in der diesjährigen Palazzo- Saison in Mannheim dabei sein wollen. Künstler sind mit am schwersten von der Pandemie betroffen und brennen darauf, wieder auftreten zu können“, sagt Palazzo-Produzent Rolf Balschbach. Er kündigt für die Revue im Spiegelzelt auf dem Europaplatz Publikumslieblinge aus 21 Jahren Palazzo-Geschichte an. Die Macher und Künstler wollen in diesen schweren Zeiten Lebensfreude verbreiten. Die Saison startet am 19. November.