Ein Leergutdieb ist der Polizei in Oggersheim ins Netz gegangen. Die Polizei teilt mit, dass es bei einem Getränkehandel in der Mannheimer Straße seit Anfang Mai mehrfach zu Diebstählen von Pfandgut gekommen war, nun konnte am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Der 28-Jährige aus Ludwigshafen hatte bereits mehrere Pfandflaschen in einer Tasche zum Abtransport bereitgestellt, als ihn die Polizei auf dem Getränkehandel-Gelände fasste. Nachdem er zunächst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gelassen wurde, war der 28-Jährige gegen 22 Uhr erneut auf dem Gelände zugange. Zur Verhinderung weiterer Taten nahm ihn die Polizei schließlich fest. Er muss sich nun in mehreren Verfahren wegen Einbruchdiebstahl verantworten.