Ein neuer Pächter hat die Gaststätte Waldmühle im Unterwald von Neuhofen wiedereröffnet. Er bringt nicht nur gastronomische Erfahrung mit, sondern auch ein Stück Kroatien.

Nach rund achtmonatiger Pause hat die Ausflugsgaststätte Waldmühle im Unterwald von Neuhofen wieder geöffnet. Der neue Pächter Ilija Cule (46), der seit 2014 bis Dezember in der Clubgaststätte des Polizeisportvereins (PSV) Grün-Weiß Ludwigshafen an der Saarlandstraße das Sagen hatte und im Winter auch das Bistro Scorpions Inn des Eis- und Rollsport-Clubs Ludwigshafen betreibt, lässt derzeit die Wiedereröffnung der Waldmühle in der ehemaligen Mannheimer Walkmühle anlaufen.

Die Hauptlieferanten kommen aus der Region: Das Bier liefert die Oggersheimer Privatbrauerei Mayer, der Wein stammt aus dem Weingut Barbig-Fischer in Bobenheim am Berg. „Wir bieten alles, was ein Radfahrer, Wanderer oder Spaziergänger zur Stärkung benötigt“, sagt Cule.

Angebot nicht beim „üblichen Allerlei“ belassen

Auch die familiären Wurzeln in Kroatien werden auf der noch nicht endgültigen Speisekarte sichtbar. Außer Pfalzwein gibt es kroatische Weine. Aus der Küche von Ehefrau Anita kommen außer Pfälzer Spezialitäten Speisen aus dem Mittelmeerraum. „Wir kaufen fast täglich auf dem Markt ein, es kommen daher ausschließlich frische regionale Produkte auf den Tisch“, erklärt der 46-Jährige. Technisch bedingt ist derzeit noch keine Zahlung mit Kreditkarten möglich, „aber das ist bis Ostern behoben“. Bis dahin soll auch der Biergarten mit einer mehr als hundert Jahre alten Kastanie als Mittelpunkt mit Sonnenschirmen ausgestattet sein. Mehr als 200 Plätze stehen dort zur Verfügung – mehr als doppelt so viele wie im Inneren (80).

Cule will es als Pächter nicht beim „üblichen Allerlei“ belassen. So plant er im Biergarten die Wiederbelebung des Tanzes in den Mai, wenn es die Witterung zulässt. Auch Grillabende sollen das Angebot erweitern. Dazu gibt es eiserne Grills, zum Beispiel für Spanferkel, unter den Kastanien am Rand des Biergartens. Personalprobleme wie bei vielen Kollegen sieht er vorerst nicht: „Wir sind ein Familienbetrieb und können deshalb vernünftig planen.“ In den Sommermonaten will er sein Team allerdings mit Aushilfskräften verstärken. Für feste Mitarbeiter gibt es in dem weißgelben Mühlengebäude Unterkünfte, denn Cule will mit seiner Familie weiter in Mundenheim wohnen.

Mehrere Wege zur Waldmühle

Die Übernahme der Waldmühle ist für den Pächter so etwas wie eine „Heimkehr“, denn er hat einen Teil seiner Kindheit und Jugend dort verbracht. Sein Vater Danko war von 1983 bis 1990 Pächter des Restaurants, das auch zwei schattige Parkplätze in Sichtweite hat. Seine ersten gastronomischen Erfahrungen machte Cule in der Waldgaststätte Ganerb in Dudenhofen, ehe er 2014 die Clubgaststätte des PSV übernahm. Seinem Aufenthalt als Jugendlicher im Neuhofener Unterwald verdankt er die Bekanntschaft mit Waldmühlen-Besitzer Ralf Hochlehnert.

Die Gaststätte kann auf mehreren Wegen erreicht werden. Von der K7 zwischen Rheingönheim und Altrip zweigt hinter dem leerstehenden Münchener Häusel ein Weg nach rechts ins Rehbach-Ranschbach-Tal ab, aus der Ortsmitte von Neuhofen führt eine Straße zu der früheren Walk- und Getreidemühle, deren Mühlrad wegen allmählichen Zerfalls abgetragen wurde, und vom Parkplatz am Rheingönheimer Wildgehege aus gibt es einen Fußweg von etwa einem Kilometer Länge durch den Wald.

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