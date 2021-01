Die Edigheimer Wochenmarktfans können sich freuen. Ab Freitag wird Fischers Hofmarkt wieder jede Woche an östlichen Bürgermeister-Fries-Straße seine Waren anbieten. Die Marketinggesellschaft Lukom ist in der Stadt für die Organisation der Wochenmärkte zuständig und schaut regelmäßig, dass viele Anbieter vor Ort auf den Märkten in den Stadtteilen sind, um für ein gutes Angebot zu sorgen. Wie die Lukom mitteilt, wird Fischers Hofmarkt (Neuhofen) nun wieder regelmäßig freitags seinen Stand in Edigheim aufbauen. Der Markt gehört zum Biospargelhof Fischer und bietet Obst und Gemüse an. Vieles davon sei aus eigener Produktion, aber über Winter gebe es darüber hinaus auch zugekaufte Ware, teilt die Lukom mit.

Milch aus der Zapfanlage

„Ich bin froh, dass unser Anbieter jetzt sein Angebot deutlich ausgeweitet hat und auch Brote aus einer Biobäckerei anbietet“, erklärt Marktmeister Friedrich Bauer. „Ein Alleinstellungsmerkmal des Hofmarkts wird mit Sicherheit der Milchzapfstand sein. Man kann seine Leergefäße entweder selbst mitbringen oder erhält eine Leihflasche aus Glas.“ Susanne Korth vom Hofgut Fischer ergänzt: „Wir freuen uns darauf, dass es nach der Ruhe zwischen den Jahren wieder losgeht und wir wieder in Edigheim aktiv sind.“ Am Stand werde es auch wieder Dampfnudeln geben, kündigt sie an.