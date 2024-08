Eine große Auswahl deutscher und internationaler Weine verspricht der Veranstalter wieder für „Wein und Genuss“ auf den Kapuzinerplanken in Mannheim. Vom 22. bis zum 31. August kann tagsüber gegessen und getrunken und abends zudem gefeiert werden.

Sich mit Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen treffen, gemütlich beisammen sitzen, sich unterhalten und dabei den einen oder anderen edlen Tropfen probieren. Das ist das Konzept von „Wein und Genuss“ auf den Kapuzinerplanken. In diesem Jahr umfasst das Repertoire laut der Werbegemeinschaft Mannheim City 60 Weine aus verschiedenen Weinregionen und -sorten. Das Südlandhaus zeigt laut Veranstalter nicht nur Weine aus Europa, sondern bietet auch Kulinarisches, darunter Wurstspezialitäten der Metzgerei Hambel aus Wachenheim. Auch die Stammwinzer, das Weingut Hammen und die Schriesheimer Winzergenossenschaft, sind wieder mit dabei. Neu ist das Ludwigshafener Lokal Maffenbeier aus dem Hemshof, das Weine aus der Pfalz und außerdem eine kleine Wirtshauskarte präsentiert, wie die Werbegemeinschaft mitteilt.

Auch Konditoren dabei

Das Organisationsteam bringt Bassermann-Weine sowie Déjà-Vua Aperitifs als Starter zum After-Work. Der Cocktailstand wartet in diesem Jahr mit einer Besonderheit auf: Michael Mac Mahon und seine Tochter Aileen, Konditormeisterin aus dem Café Luisenstolz, bieten eine Auswahl von Kaffee und Speisen an, darunter der sogenannte Guinness Gateaux.

Zudem gibt es After-Work-Partys mit Musik. Am Freitag, 23. August, startet um 18.30 Uhr das Duo Kapper & Autz in eine italienische Wein- und Musik-Nacht. DJ Margit Frey legt am Montag auf, und im Laufe der Woche sind weitere musikalische Überraschungen geplant.

Termin

„Wein und Genuss“ ist bis zum 31. August täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 23 Uhr, sonntags bleibt „Wein und Genuss“ geschlossen.