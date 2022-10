In den städtischen Sport- und Schulturnhallen in Ludwigshafen steht in den Umkleidebereichen spätestens nach den Herbstferien wieder warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung. Diese Entscheidung hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die zugleich auch Sportdezernentin ist, getroffen – „um der schwierigen Situation der Sporttreibenden in Ludwigshafen Rechnung zu tragen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Vorangegangen sei eine eingehende Prüfung vor dem Hintergrund, dass es in diesem Fall keine bundes- oder landeseinheitliche Vorgehensweise gibt. Noch Ende September hatte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt, dass in den städtischen Sporthallen kein warmes Wasser zum Duschen zur Verfügung steht. Als Grund wurde damals eine rechtliche Vorgabe des Bundes genannt, die in der sogenannten Kurzfristenenergieversorgungssicherungsmaßnahmeverordnung (EnSikuMaV) geregelt sei und die von der Stadt umgesetzt werde.

„Mir ist bewusst, dass gerade die Sportvereine des Breitensports in den vergangenen Jahren vor enormen Herausforderungen standen und auch weiterhin stehen. Wir wollen den Vereinen und Sporttreibenden die Freude an der sportlichen Betätigung nicht nehmen und die Einschränkungen nicht gravierender machen, als sie ohnehin schon sind. Die Vereine erfüllen auch eine wichtige soziale Funktion in der Stadt“, so Steinruck am heutigen Donnerstag. Alle weiteren Vorgaben des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen werde die Stadt weiterhin umsetzen. Steinruck: „Wir wollen selbstverständlich unseren Beitrag dazu leisten, dass wir alle gut durch diesen Winter kommen. Deswegen bleiben wir alle dazu aufgerufen, uns gut zu überlegen, wie wir im Alltag Energie sparen können. Hier kommt es auf jede und jeden Einzelnen an.“