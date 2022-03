Mit dem Frühling beginnt auch wieder das Angebot Walk & Talk im Friesenheimer Ebertpark. Dabei laden Mitarbeiter des Hauses der Diakonie jeden Dienstag von 11 bis 12 Uhr kostenlos zum gemeinsamen Spaziergang und Gespräch ein. An jedem ersten Dienstag im Monat soll es zudem eine besondere Aktion geben: Besucher können sich kreativ ausprobieren, zur Boccia-Kugel oder zum Tischtennisschläger greifen oder die Pflanzen und Tiere im Park entdecken. Zudem lädt das Team des Hauses der Diakonie eigenen Angaben zufolge am 5. April um 11 Uhr zum Minigolf ein. Das Angebot richtet sich an alle, die Freude an der frischen Luft, Interesse an neuen Sozialkontakten oder Fragen an die Mitarbeiter der Diakonie haben. Treffpunkt ist am Haupteingang des Ebertparks. Fragen werden unter 0621 52044-0 beantwortet.