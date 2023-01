Nachdem sämtliche Ludwigshafen-Boxen im Vorweihnachtsgeschäft vergriffen waren, sind allerlei Leckereien aus LU nun wieder in zwei Sortierungen der Boxen erhältlich, wie die Marketinggesellschaft Lukom berichtet. Einmal als XL-Version und eine weitere Variante, die auch per Versand zu beziehen ist. Diese Versand-Box enthält ein Dubbeglas mit dem Aufdruck „Ludwigshafe – Des Door zur Pfalz“ und 250 Gramm Kaffee der Rösterei Mohrbacher. Außerdem sind ein 250-Gramm-Glas Honig von Ludwigshafener Bienen, ein kleines Glas Bärlauch-Pesto von Jörg Ceglarek, einem Händler auf Ludwigshafener Wochenmärkten, eine 250-Gramm-Packung Ankernudeln vom Hersteller Pfalz Nudel, eine Dose Hausmacher-Bio-Wurst der Bio-Metzgerei Micol aus Oppau mit rund 200 Gramm Inhalt sowie Pralinen von der Bäckerei Seibold enthalten. Ergänzt wird das Warensortiment dieser Box mit einem broschierten Fotobuch mit Impressionen aus der Stadt am Rhein sowie mehreren Broschüren, die unterschiedlichste Attraktionen dieser Stadt vorstellen. Der Verkaufspreis dieser Box liegt bei 39 Euro. Die XL-Box gilt als Premium-Version der LU-Boxen. Zum Preis von 49 Euro beinhaltet diese zusätzlich eine Flasche Bio-Wein des Top in LU-Fachgeschäftes Kichererbse und eine Flasche Pfalzstoff der Oggersheimer Bierbrauerei Mayer. An Printprodukten liegt dieser Version zusätzlich eine Panorama-Postkarte mit einem Ludwigshafener Bildmotiv bei.