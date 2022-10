Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) lädt für Mittwoch, 19. Oktober, 14 bis 15 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per Whatsapp ein. Bürger können sich durch den Messengerdienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an sie wenden. Die OB antwortet auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802. Die Verwaltung bittet dabei um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Whatsapp.

Sprechstunde im Büro

Am Donnerstag, 20. Oktober, 13 bis 14.30 Uhr, bietet Steinruck eine Bürgersprechstunde in ihrem Büro, Jaegerstraße 1, vierter Stock, an. Bürger, die ein Anliegen haben und dies direkt mit der OB besprechen möchten, werden gebeten, sich vorab bei der Bürgerberatung anzumelden. Ansprechpartner ist Christian Sieber, Telefon 0621 504-3031, E-Mail an christian.sieber@ludwigshafen.de. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass die Zahl der Anmeldungen begrenzt ist. Daher werden in Kürze weitere Bürgersprechstunden mit angeboten.