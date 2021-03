Die Städtische Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in der Stadtmitte bietet wieder Schnupperstunden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, die ein Instrument lernen möchten. Ergänzend zu Schnupperstunden vor Ort wird der Probeunterricht bei Blasinstrumenten und Gesang coronabedingt online angeboten. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann sich unter Telefon 0621/504-2565 melden oder eine E-Mail schicken an musikschule@ludwigshafen.de.