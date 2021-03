Für das Bürgerbüro im Rathaus sowie für die drei Außenstellen Achtmorgenstraße, Oggersheim und Oppau können wieder online Termine gebucht werden: für die kommenden drei Wochen, wie die Stadt mitteilt. In den Außenstellen beantragte Dokumente können dort mit einem im Internet vereinbarten Termin abgeholt werden. Alternativ können Dokumente auch im Rathaus an der Infotheke ohne Termin abgeholt werden, falls sich der Antragsteller bei der Beantragung dafür entscheidet. Wenn die vorhandenen Termine vergeben sind, können laut Verwaltung in dringenden Fällen auch telefonisch Termine vereinbart werden.