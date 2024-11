Erneut hat die Polizei für Ludwigshafen mehrere Rollerdiebstähle gemeldet. In der Hohenzollernstraße ( Friesenheim/ Hemshof) wurde zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, ein Roller entwendet. Die Polizei fahndet nach der blauen Vespa. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 11 Uhr, stahlen Unbekannte außerdem einen blau-silber-farbenen Roller in der Dagobertstraße (Mundenheim). Der Schaden beläuft sich auf rund 2700 Euro. In zwei Garagen in der Hoheneckenstraße – ebenfalls in Mundenheim – sind Unbekannte im selben Zeitraum eingebrochen. Sie stahlen einen blauen Roller und ein Mountainbike. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 1300 Euro geschätzt. Hinweise zu allen Taten an die Polizei unter Telefon 0621 963-24150.