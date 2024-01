Autoknacker haben wieder einmal zugeschlagen: Insgesamt fünf Auto-Einbrüche sind der Polizei am Donnerstag in Ludwigshafen gemeldet worden. Mindestens drei dürften aufgrund der räumlichen Nähe und des wahrscheinlichen Tatzeitraums im Zusammenhang mit einem Pkw-Einbruch in der Niedererdstraße in Oggersheim stehen, vermutet die Polizei in einer Pressemitteilung. In der Niedererdstraße hatten in der Nacht zum Donnerstag zwei dunkel gekleidete Personen ein Auto durchwühlt und Münzgeld (etwa 15 Euro) gestohlen. Bei weiteren Fällen in Oggersheim wurde aus einem Audi in der Mannheimer Straße am Donnerstag gegen 2.30 Uhr eine Handtasche, in der sich eine Bankkarte befand, gestohlen. Die Täter hatten ausgenutzt, dass eine Tür des Autos nicht verriegelt werden konnte. Nach der Tat wurden mehrere Abbuchungen mit der Bankkarte getätigt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 50 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Mannheimer Straße wurden aus einem BMW Fahrzeugpapiere gestohlen. Da keine Aufbruchspuren erkennbar waren, geht die Polizei auch in diesem Fall davon aus, dass das Auto nicht abgeschlossen war. In der Schillerstraße wurden aus einem unverschlossenen Auto eine Jacke sowie ein Geldbeutel gestohlen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 9632403. Ebenfalls am Donnerstag zwischen 1 und 17.35 Uhr wurden aus einem VW in der Frankenthaler Straße (West) eine Sporttasche sowie ein Geldbeutel gestohlen. Der Schaden dürfte bei mindestens 50 Euro liegen. Hinweise an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621 9632222. Außerdem drangen in der Königsbacher Straße (Gartenstadt) Unbekannte in einen Kia ein und stahlen eine Jacke. Schaden: etwa 560 Euro. Hinweise in diesem Fall an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 9632122. Die Serie von Autoaufbrüchen beschäftigt die Polizei in Ludwigshafen wie mehrfach berichtet bereits seit vergangenem Sommer.