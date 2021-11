Eine Seniorin aus Mundenheim hat am Mittwochnachmittag laut Polizei einen betrügerischen Anruf erhalten. Ein falscher Polizeibeamter schilderte, dass ihr Sohn einen Radfahrer angefahren habe und nun vor Ort eine Strafe bezahlen müsse. Die Seniorin rief daraufhin selbst ihren Sohn an, wodurch der Betrugsversuch aufflog. Bei zwei weiteren betrügerischen Anrufen am Mittwoch durchschauten die Angerufenen ebenfalls die Masche. Ein 62-Jähriger aus Ludwigshafen und eine 82-Jährige aus Neuhofen wurden von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert. Sie gaukelten jeweils vor, dass die Computer gehackt worden seien und man ein Fernwartungsprogramm aufspielen müsse. So versuchten die Anrufer, sich Zugriff zu den Geräten der Angerufenen zu verschaffen. Beide meldeten den Anruf der Kriminalpolizei. Mehr Infos zum Thema „Schockanrufe“ finden Sie hier.