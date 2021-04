Erneut hat am Osterwochenende in Oggersheim eine Mülltonne in Flammen gestanden: Aus noch ungeklärter Ursache brannte nach Polizeiangaben am Montagmorgen gegen 6 Uhr eine Mülltonne in der Schillerstraße vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621/9632403.