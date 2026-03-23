Das Start-up VINI verfolgt mit dem Mannheimer City Airport ehrgeizige Pläne. Ab Mai geht es zunächst regelmäßig in die Hauptstadt. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Berlin steht wieder auf dem Flugplan: Ab Mai bietet das Stuttgarter Start-up VINI (flybird) zweimal pro Woche Hin- und Rückflüge vom Mannheimer City Airport in die Hauptstadt. Die Linienflüge soll es in den Monaten Mai bis Juni sowie September bis Oktober jeweils montags und freitags geben. Das soll aber nur der Anfang sein. Das Unternehmen will Mannheim nach und nach an ein regionales Flugnetz anschließen und weitere Ziele anbieten.

Im Februar startete VINI auf dem Mannheimer Flugplatz eine Testwoche mit Flügen nach Berlin-Schönhagen und Hamburg. Die Resonanz gab den Ausschlag: Geschäftsreisende und Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar hätten einen konkreten Bedarf an schnellen Direktverbindungen in deutsche Wirtschaftszentren – ohne Umwege über große Drehkreuze wie Frankfurt, heißt es. Auf dieser Basis sollen die Flüge nun auf regelmäßige Monatstests ausgeweitet werden.

Fliegen auf Bestellung

Sein Prinzip erklärt VINI so: Regionale Flüge sollen sich nach der Nachfrage richten statt nach starren Flugplänen. Die Plattform analysiert Buchungsdaten in Echtzeit und bündelt Passagierströme. Auf diese Weise sollen Flugpläne mithilfe eines auf Künstliche Intelligenz gestützten Systems verbessert werden. Das Ziel: Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Regionen, die bislang nicht wirtschaftliche bedient werden konnten. „Unser Ziel bleibt: Regionales Fliegen so einfach und zugänglich machen wie eine Uber-Fahrt“, sagt Gründer und CEO Tomislav Lang.

Die mittlerweile insolvente Rhein-Neckar Air hatte die Linienflüge nach Berlin und Hamburg nach dem Corona-Frühjahr 2020 aus dem Programm gestrichen. Nachfolger Mannheim City Air fliegt nach Sylt und von Ende August bis Anfang Oktober auf die Insel Elba. VINI bereitet neben der Verbindung nach Berlin bereits weitere Routen vor: Hamburg, Antwerpen und Dresden.