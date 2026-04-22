Das Quadrat N7 an der Mannheimer Kunststraße hat ein neues Gesicht. Ins Erdgeschoss ist Handel eingezogen, in den Etagen darüber gibt es einen Mix aus Wohnen und Arbeiten.

Innenstädte verändern überall im Land ihr Gesicht. Zuerst taten sie das schleichend, dann mit einer immer stärkeren Dynamik. Der reine Handel wird mehr und mehr zurückgedrängt. Vor 20 Jahren ist Mannheim mit dem Projekt Q6/Q7 neue Wege gegangen. Die beiden Quadrate waren vom Konzept ein Vorbote heutiger Strategien zur Stadtentwicklung: Kein alleiniges Einkaufszentrum, sondern ein Mix aus Shopping, Gastronomie, Arbeiten und Wohnen. Diringer & Scheidel war der zentrale Akteur hinter Q6/Q7 – nicht nur als Bauunternehmen, sondern als treibende Kraft des gesamten Projekts. Dasselbe Unternehmen hat nun in der Mannheimer Kunststraße etwas Neues geschaffen.

Unternehmer Peter Görtz (Dritter von links) zeigt seine neue Bäckerei-Filiale. Foto: Oliver Seibel

Dort, wo über viele Jahre eine Kaufhof-Filiale auf mehreren Etagen ihr Sortiment anbot, ist ein neues Gebäude entstanden. Der Name mit Bezug zur Adresse: „New 7“. Und auch hier wird nun gewohnt, eingekauft und gearbeitet. Einzelhandel spielt nur noch im Erdgeschoss eine Rolle. Die beiden Ankermieter allerdings, mit denen die Verträge frühzeitig unter Dach und Fach gewesen sind, sollen dem gesamten Projekt Sicherheit geben: eine Filiale des Lebensmittelhändlers Rewe – und eine Bäckerei der Kette Görtz, die fünfte in den Mannheimer Quadraten. „Wir sind oft Partner von Rewe. Ich hoffe, dass sich das hier gut entwickelt und es nach vorne geht“, sagt Geschäftsführer Peter Görtz. Die Bäckerei mit Sitz in Ludwigshafen ist damit weiter auf Wachstumskurs. Allein in Mannheim gibt es mehr als 30 Filialen.

Wohnen in der City: Das kostet der Quadratmeter

Diese Hoffnung hat auch die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel, die das Projekt zum Jahreswechsel fertiggestellt und an den institutionellen Investor, die Württembergische Lebensversicherung, übergeben hat. „Gerade mit der Erinnerung an den historischen Vorläufer an dieser Stelle, dem Kaufhaus Vetter, können wir uns als Mannheimer Traditionsunternehmen sehr identifizieren. Zumal wir ab 1953 wiederholt Umbauten im Gebäude durchgeführt haben“, sagt Alexander Langendörfer, Geschäftsführer der D&S-Bauträgergesellschaften.

Die weiteren Etagen beherbergen zum Beispiel 105 voll möblierte, standardisierte Design-Apartments des Betreibers Limehome, die wie Hotelzimmer kurzfristig gemietet werden können. Hinzu kommen eine Facharztpraxis sowie das Mannheimer Stadt- beziehungsweise Veranstaltungs- und Tourismusmarketing. Künftig wird zudem eine Anwaltskanzlei aus Los Angeles hier einziehen. Von den 76 Mietwohnungen sind laut Langendörfer 74 vermietet. Erste Bewohner leben schon in dem Gebäude. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Ein Beispiel: Die Miete für eine 111 Quadratmeter große Wohnung beträgt 1725 Euro. Derzeit sind noch drei Handelsflächen entlang der Kunststraße sowie eine Büromieteinheit frei.

Widrigkeiten in der Bauphase So sieht der Innenhof des neuen Gebäudes aus. Foto: Oliver Seibel

Das Haus ist in Holz-Hybridbauweise entstanden. Das bedeutet, dass Holz dort verwendet wird, wo es möglich ist. Beton und Stahl kommen dort zum Einsatz, wo besonders viel Stabilität, Schall- oder Brandschutz gefragt sind. Große Teile des vorhandenen Gebäudes wurden erhalten. Das begrünte Dach, die grüne Fassade und der Innenhof sollen zu einem besseren Mikroklima in der City beitragen. Verantwortlich für die Neugestaltung war das Architekturbüro Blocher Partners, das auch schon dem Stadtquartier Q6/Q7 ein unverwechselbares Gesicht gegeben hat. „Es gilt, den Strukturwandel als Chance zu nutzen und die Einkaufsmeilen mit hybriden Konzepten neu zu beleben und gleichzeitig ökologische Verantwortung zu übernehmen“, sagt Benjamin Blocher.

Dass das Projekt nicht einfach war, betont Alexander Langendörfer: Mitten im Geschehen, mitten im Verkehr sei es über die Bühne gegangen. Auch Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) erinnert daran, dass „Anwohner und Gewerbetreibende während der Bauphase einiges mitgemacht haben“. Nun sei aber ein Stück Stadtreparatur abgeschlossen. „Und das an einer Stelle, die bei den Stadtbewohnern mit vielen positiven Emotionen besetzt ist“, sagt Specht. Es sei ein markanter Ort und ein „Leuchtturm an der Kunststraße“. Besser als hier könne man es nicht sehen, was Stadt ausmache. Ein hervorragendes Beispiel für klimafreundliches Bauen sei es obendrein.