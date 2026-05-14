Zum „Familienessen am Sonntag“ in der Jugendkirche im Stadtteil Süd laden der Malteser Hilfsdienst Ludwigshafen, die Evangelische Jugendkirche und das Büro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier für Sonntag, 17. Mai, ein. Laut Ankündigung sind nicht nur Familien mit Kindern, sondern auch Alleinstehende, Alleinerziehende mit Kindern und insbesondere auch ältere Menschen aus dem Dichterquartier willkommen. Das kostenlose Mittagessen gibt es von 12.30 bis 14 Uhr in der Ludwig-Börne-Straße 2.

Das Familienessen findet demnach bewusst an einem Sonntag statt – einem Tag, der oft für Gemeinschaft, Familie und gemeinsames Essen steht. Nicht alle haben jedoch die Möglichkeit, diesen Tag in Gesellschaft zu verbringen oder sich ein besonderes Essen zu leisten. Mit dem Angebot möchten die Veranstalter deshalb allen die Gelegenheit geben, den Sonntag in geselliger Atmosphäre und Gemeinschaft zu erleben. Wer nicht vor Ort essen möchte, kann das Gericht nach Angaben der Organisatoren mit nach Hause nehmen und sollte hierfür geeignete Gefäße zum Transport mitbringen. Weitere Informationen beim Management des Dichterquartiers unter Telefon 0621 5044276 oder per E-Mail an doris.besel@ludwigshafen.de.