Zum zweiten Mal in Folge wird es in Frankenthal kein Benefizspiel „Hockey gegen Krebs“ geben. Schuld ist diesmal das Coronavirus. Organisator und Vereinsvorstand Axel Schröder gibt sich im Gespräch dennoch kämpferisch.

Herr Schröder, sind Sie abergläubisch? Ist die Elf eine Unglückszahl?

Wieso die Elf?

Das letzte Benefizspiel war das elfte ...

(lacht) Ach so, nein. Ich bin nicht abergläubisch. Ich denke auch nicht, dass das eine Unglückszahl ist. Es war einfach eine Verkettung schwieriger Umstände. Erst der Umzug bei uns im Geschäft, jetzt das Virus. Die letzte Veranstaltung hatten wir am 6. März mit dem Treffen der Partner und Sponsoren. Aber ich glaube nach wie vor ans zwölfte Spiel.

Wie sieht es in Ihnen drinnen nach dem zweiten Ausfall in Folge aus?

Puh, es ist schwierig zu greifen. Wir haben ja nicht nur kein Benefizspiel. Auch die Hallenrunde ist abgesagt. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in Frankenthal dreimal freitagabends gespielt hätten ... Da blutet einem das Herz. Es ist traurig und tragisch. Jetzt müssen wir eben schauen, dass wir im kommenden Jahr etwas anderes und vielleicht größeres aufstellen.

Was könnte das sein?

Es geistern verschiedene Szenarien durch meinen Kopf. Vielleicht ein Hallenhockeyfeld unter freiem Himmel. Da besteht natürlich die Gefahr, dass es bei Regen zur Rutschpartie wird. Das ist eher schwierig zu planen. Wenn man ein Dach drüber aufzieht, muss man sehen, wie das mit Kosten und Ertrag ausgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr quasi zum Auftakt der Hallenrunde eine Benefizveranstaltung machen. 2022 ist die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg, danach die Weltmeisterschaft in Belgien. Vielleicht gibt es ein Vorbereitungsspiel zwischen Deutschland und Österreich. Der Europameister fordert den Weltmeister. Aber wir müssen abwarten, wie sich die Situation mit Covid entwickelt.

Würde so eine Veranstaltung in Frankenthal gehen?

Warum nicht? Es sind alle Voraussetzungen gegeben. Ich kann mir vorstellen, das in Frankenthal aufzuziehen.

Sie sind Geschäftsführer eines Sportartikelherstellers in Zeiten, in denen der Sport auf Eis liegt. Und jetzt fällt auch noch das Benefizspiel aus. Wie sehr leidet die Laune?

Trübsal bringt ja nichts. Wir stehen auch nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir schauen nach vorne. Wir haben bei TK verschiedene Sachen auf den Weg gebracht. Aber klar, wir haben hier gerade die Ware rumliegen, und es findet nichts statt. Und nächstes Jahr soll es schon wieder etwas Neues geben. Die Kunden fehlen uns, und auch der Kontakt zu den Kunden. Das ist befremdlich.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie dieser Tage von den Olympiasiegern und Weltmeistern, die beim Benefizspiel in der Regel dabei sind?

Generell hat sich die Veranstaltung mittlerweile so entwickelt, dass keiner kommt und sagt, da mache ich nicht mehr mit. Nach zwei Jahren Pause muss man aber auch überlegen, ob das Format das Richtige ist. Die Anforderungen an das Publikum steigen. Bei einem Spiel Deutschland gegen Österreich stellt sich die Frage: Bleibt der Charme? Auf der anderen Seite wäre da noch mehr Tempo drin.

Haben Sie Angst, dass der Kontakt zu den Spielern abreißt und ein „Stammgast“ nicht mehr kommt?

Nein. Ich habe eher Angst, dass der eine oder andere zu alt wird (lacht). Ich glaube, dass alle heiß sind und wieder spielen wollen. Mein Netzwerk ist mittlerweile auch so groß, dass es wohl kein Problem wäre, neue Spieler zu finden. Die nächste Generation scharrt schon mit den Hufen. Aber klar, je länger die Pause, desto schwieriger wird es für uns.

Wie stark ist „Hockey gegen Krebs“ an das Benefizspiel geknüpft?

Das Spiel war immer der Jahresauftakt für den Verein. Mittlerweile sind wir als „Hockey gegen Krebs“ gut verankert. Vor Kurzem hatte ich Gespräche mit dem Deutschen Hockeybund über eine etwaige Kooperation. Ich glaube nicht, dass „Hockey gegen Krebs“ vergessen wird.

Wie gestaltet sich in Corona-Zeiten die Arbeit des Vereins?

Schwierig. Man sieht’s am Spendenaufkommen. Der Fokus liegt bei den Menschen und Unternehmen derzeit verständlicherweise woanders. Die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor vorhanden. Aber ich spüre die Ängste. Doch ich kann auch sagen, dass die Partner aus den vergangenen Jahren geblieben sind. Es läuft immer noch etwas. Wir sind weiter aktiv dabei.

Können Sie etwas konkreter werden?

Wir haben zum Beispiel über die Aktion „Hessen läuft“ 5000 Euro bekommen. Es kommen auch weiterhin kleinere Beträge. Aber klar ist auch: Die großen Summen, die wir mit den Veranstaltungen generiert haben, fehlen uns in diesem Jahr natürlich. In einem „normalen“ Jahr bekommen wir rund 100.000 Euro. Diesmal sind es vielleicht so um die 20.000 Euro.

Gibt es Projekte, die nicht mehr unterstützt werden können?

Nein. Ich kann gleich Entwarnung geben. Wir haben eine solide Kapitaldecke. Wir werden auch weiterhin Projekte unterstützen. In der Regel läuft es ja auch so, dass der Kontakt von uns ausgeht. Beim Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen haben wir zum Beispiel die Innenausstattung des Aufenthaltsbereichs im neuen Elternhaus finanziert. Auch die Klinik-Clowns werden von uns weiter bedacht. Die kosten etwa 15.000 Euro pro Jahr.

Heißt das, der Aufwand ist für Sie eher mehr als weniger geworden?

Lassen Sie es mich so sagen: Es fällt gerade schwer, irgendwo anzurufen und nach Geld zu fragen. Im Moment ist das eher auf Parken gestellt. Wir haben in der Vergangenheit hauptsächlich davon profitiert, dass wir über unsere Arbeit berichtet haben, und dann sind nach und nach immer mehr Leute aufgesprungen. Ich glaube, wenn wir gezielt auf die Suche gehen, verlieren wir Leute. Es ist gerade die falsche Zeit, um aktiv zu werben.

In den vergangenen Jahren gab es auch mit dem Benefizspiel regelmäßig neue Spendenrekorde. Sorgt die Krise für etwas Demut?

Demut sollte man immer haben. Man sollte aufhören, immer nach mehr zu streben. Wenn wir wieder ein Benefizspiel haben, und dann kommt vielleicht „nur“ die Hälfte an Geld rein als bisher, dann war es immer noch eine super Veranstaltung.

Was gibt Ihnen Hoffnung, dass es 2022 wieder ein Benefizspiel in der Halle Am Kanal gibt?

Die große Hoffnung ist der Impfstoff. Und dann muss man abwarten, wie es mit der Termingestaltung aussieht – Bundesliga, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Vielleicht wäre ein Event wie vorhin beschrieben zum Start der Saison der Kracher, um die Leute wieder aufzuwecken. Ich will da nichts ausschließen. Aber bevor nicht alle Rahmenterminpläne vorliegen und die Situation mit dem Virus nicht klar ist, fällt es natürlich schwer, etwas zu planen.

Spendenkonto

„Hockey gegen Krebs“, Postbank Stuttgart, IBAN: DE14 6001 0070 0554 4707 04; BIC: PBNKDEFF