Ab sofort sind im Impfzentrum in der Walzmühle auch wieder Impfungen ohne vorherige Anmeldung möglich. Dies gilt für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Interessenten können zwischen 9.30 und 17 Uhr vorbeikommen und nach einer Impfmöglichkeit fragen. Gespritzt werden mRNA-Impfstoffe, wie die Stadt weiter mitteilt. Die Anzahl der kurzfristig verfügbaren Termine richtet sich nach der Zahl der nicht wahrgenommenen, aber vorher vereinbarten Impftermine. In der vergangenen Woche hatte sich gezeigt, dass pro Tag durchschnittlich etwa ein Fünftel der vereinbarten Impftermine in der Walzmühle nicht angetreten wurden. Wer das kurzfristige Angebot nutzen will, muss einen Personalausweis sowie – falls vorhanden – einen Impfpass mitbringen. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten beim Impfen begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben.