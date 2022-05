Auch die Fußballturniere der Ludwigshafener Grundschulen sind in diesem Frühjahr wieder zurück. Gespielt wird am 24. und 25. Mai auf den Kleinfeldern im Südwest-Stadion. Den Anfang macht am Dienstag, 24. Mai, das 13. Turnier für Grundschülerinnen. Laut Turnierleiter Jörg Streb haben sich dafür sechs Mannschaften gemeldet, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegeneinander spielen. Tags darauf findet das 35. Turnier für Jungs ebenfalls im Südwest-Stadion statt. Gemeldet haben sich dafür 16 Mannschaften, die zunächst in Vierergruppen ums Weiterkommen kämpfen, bis gegen 13 Uhr der Turniersieger feststeht. Los geht es jeweils um 9 Uhr im Südwest-Stadion.