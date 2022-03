Das Sonntagscafé für geflüchtete Ukrainer und ihre Freunde öffnet am 20. März zum zweiten Mal seine Türen. Von 13 bis 17 Uhr ist in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte im Stadtteil Süd (Karl-Krämer-Straße 6) Zeit zum Erzählen, Kaffeetrinken und Kennenlernen. Für Kinder gibt es eine Spiel- und Malecke, wie der Internationale Bauorden mitteilt, der gemeinsam mit der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar hinter dem Angebot steht. Bei der Premiere am vergangenen Sonntag waren rund 70 Geflüchtete zu Gast.