Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Filmzirkel in Ludwigshafener Quartieren.

Von 22. April bis 8. Mai wird laut Stadtverwaltung erneut ein Überraschungsfilm an verschiedenen Orten in Ludwigshafen gezeigt. Am Filmzirkel beteiligen sich Ludwigshafener Quartiersbüros der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG), Diakonie, Protestantische Kirche, Ansprechbar@Matthäuskirche und des Dichterquartiers der Stadt Ludwigshafen. Der Film wird nicht im Voraus angekündigt, um die Neugier und den Austausch nach der Vorstellung zu fördern.

Die Filmvorführungen finden wie folgt statt: Mittwoch, 22. April, um 17 Uhr im Quartiersbüro Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier, Georg-Herwegh-Straße 43 (Gemeindezentrum); Donnerstag, 23. April, um 18 Uhr in der Matthäuskirche, Waltraudenstraße 34; Freitag, 24. April, um 12 Uhr im Haus der Begegnung (ÖFG), Wachtenburgstraße 3a; Dienstag, 28. April, um 17 Uhr im AWO-Quartiersbüro, Kärntner Straße 19; Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr im Gemeindehaus der protestantischen Kirche Mundenheim, Kirchplatz 3.