Schon wieder eine versuchte Vergewaltigung am Ludwigshafener Rheinufer. Tatverdächtig ist dieses Mal ein 29-Jähriger, das Opfer eine 26-Jährige.

Der zweite Fall eines sexuellen Übergriffs binnen weniger Tage am Ludwigshafener Rheinufer: Einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zufolge soll ein 29-Jähriger am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr im Bereich der Heny-Roos-Passage (zwischen Berliner Platz und Rheinufer) versucht haben, eine 26-Jährige zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Zuvor soll er ihr gefolgt sein und sie anschließend festgehalten haben. Die Frau wehrte sich laut Mitteilung erfolgreich gegen den Mann und informierte sofort die Polizei. Der 29-Jährige wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung kontrolliert und vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 26-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erster Fall am Sonntagmorgen

Bereits am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich eine versuchte Vergewaltigung am Rheinufer. Ein 20-jähriger Iraker soll auf einem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße versucht haben, eine 16-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Der Mann ist polizeibekannt, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz (Frankenthal) auf Anfrage erklärte. „Der Verdächtige ist bisher wegen niedrigschwelliger Kriminalität, insbesondere wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen, in Erscheinung getreten.“

Die alarmierten Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest, bevor er sich an der Frau vergehen konnte. Die 16-Jährige blieb körperlich unverletzt. Der Tatverdächtige wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.