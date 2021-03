Schon wieder hat eine Mülltonne in Ludwigshafen gebrannt – dieses Mal allerdings im Hemshof. Laut Polizei geriet die Restmülltonne in der Gräfenaustraße am Sonntag um 19.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte diesen. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Immer wieder beschäftigen Mülltonnenbrände derzeit die Polizei, schwerpunktmäßig in Oggersheim. Aber auch in der Innenstadt gab es in diesem Monat bereits einen Fall. Ob die brennende Tonne in der Gräfenaustraße in Zusammenhang mit den andern Fällen steht, könne man noch nicht sagen, heißt es von der Polizei – schließlich sei sie von den gehäuften Oggersheimer Fällen räumlich doch sehr weit entfernt. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.